Lira: MDB deve estar com algum problema, votou contra IR, ICMS, Eletrobras

Depois de a maioria da bancada do MDB votar contra a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) dos Precatórios, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas- AL), disse que o partido "deve estar com algum problema".



"O MDB deve estar com algum problema, votou contra IR, ICMS, Eletrobras", afirmou.



Questionado sobre se a falta de apoio do partido poderá comprometer a votação da proposta em segundo turno, Lira disse que "a PEC não será enterrada".



Lira disse ainda que o relator do projeto das Fake News, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), pediu mais esta semana para concluir o relatório.