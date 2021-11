Telefônica arremata lote para RJ, ES e MG na faixa de 2,3 GHz por R$ 176,4 mi

A Telefônica Brasil (Vivo) arrematou o lote E07 para oferecer tecnologia 4G nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais dentro da faixa 2,3 GHz. A empresa saiu vencedora ao propor uma outorga de R$ 176,4 milhões, e ágio de 124,75% no leilão ofertado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta quinta-feira, 4.



O lote foi disputado entre a Telefônica e TIM, que em sua última proposta ofereceu a outorga de R$ 168 milhões.



A área de prestação é formada pelos Estados do Rio, Espírito Santo e Minas Gerais, com exceção de alguns municípios mineiros.



Na faixa de 2,3 GHz, apesar do compromisso das empresas em cobrir com 4G a relação de 95% da área urbana dos municípios sem a tecnologia, a frequência também poderá ser usada para o 5G.