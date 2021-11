Claro vence Telefônica em disputa por SP na faixa 2,3 GHz em leilão de 5G

A Claro arrematou o lote E03 para oferecer tecnologia 4G no Estado de São Paulo, dentro da faixa 2,3 GHz. A empresa saiu vencedora ao propor uma outorga de R$ 750 milhões, com ágio de 755,1%.



O lote foi disputado lance a lance por Claro e Telefônica (Vivo), que em sua última oferta propôs R$ 682,5 milhões pelo bloco. Ao fim, a Claro ofereceu o maior valor e ficou com o lote.



A área de prestação é formada pelo Estado de São Paulo, com exceção dos municípios de Altinópolis, Aramina, Batatais, Brodosqui, Buritizal, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Colômbia, Franca, Guaíra, Guará, Ipuã, Ituverava, Jardinópolis, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Ribeirão Corrente, Sales de Oliveira, Santa Cruz da Esperança, Santo Antônio da Alegria e São Joaquim da Barra.



Já a Brisanet arrematou o lote E4, na faixa de 2,3 GHz, com uma proposta única de R$ 111,385 milhões para atender com 4G a Região Nordeste.



Na faixa de 2,3 GHz, apesar do compromisso das empresas em cobrir com 4G a relação de 95% da área urbana dos municípios sem a tecnologia, a frequência também poderá ser usada para o 5G.