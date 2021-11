Cloud2U arremata lote de faixa de 3,5 GHz para RJ, MG e ES por R$ 405,1 mi

A Cloud2U Indústria e Comércio arrematou o lote C07 para oferecer tecnologia 5G, na faixa 3,5 GHz, nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. A empresa saiu vencedora ao propor uma outorga de R$ 405,1 milhões, com ágio de 6.266%, no leilão ofertado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta quinta-feira, 4.



O compromisso da Cloud2U será de prover o serviço de 5G em municípios com menos de 30 mil habitantes na região.



"Temos mais uma nova prestadora de serviço móvel pessoal no Brasil", destacou o presidente da Comissão Especial de Licitação do 5G na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Abraão Balbino e Silva.



Dentro da área de prestação de serviços do bloco (Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais), ficam excluídas algumas cidades mineiras (setor 3 do Plano Geral de Outorgas).