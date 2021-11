Produção industrial cai 1,7% no 3º trimestre ante o 2º trimestre, mostra IBGE

A produção industrial recuou 1,7% no terceiro trimestre ante o segundo trimestre deste ano, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O resultado representa o terceiro trimestre seguido de perdas nesse tipo de comparação: no segundo trimestre, houve queda de 3,0%; no primeiro trimestre, houve recuo de 0,7%.



Na comparação com o terceiro trimestre de 2020, a produção industrial caiu 1,1% no terceiro trimestre de 2021.