Itaú: índice de Basileia fica em 14,7% no 3º trimestre

A capitalização do Itaú Unibanco para fazer face a eventuais riscos no crédito, medida pelo Índice de Basileia, fechou o terceiro trimestre em 14,7%, considerando o indicador consolidado prudencial, abaixo dos 14,9% de junho, mas acima dos 13,7% de setembro do ano passado.



O banco destaca que a redução trimestral ocorreu principalmente em função da variação cambial do período e dos ajustes prudenciais. Contudo, o índice de setembro 4,075 ponto porcentual acima do mínimo regulatório exigido pelo Banco Central, que no caso do Itaú é de 10,625%, considerando os colchões extras para, por exemplo, o fato de a instituição ser sistemicamente importante.



Do Basileia total, 12,9% é do chamado capital nível 1, o mais líquido e de maior qualidade. No segundo trimestre, era de 13,5%.