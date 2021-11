Cade: prazo de análise da compra da Oi é adiado para fevereiro

O tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira pedido feito pela superintendência-geral do órgão de adiar, por 90 dias, o prazo para analisar a operação de compra da Oi pelas rivais TIM, Claro e Vivo. Com isso, se a data final para o órgão decidir sobre o negócio entre as operadoras de telefonia passa de 18 de novembro deste ano para fevereiro de 2022.



Mais cedo, a superintendência-geral do Cade recomendou a aprovação do negócio, condicionada à assinatura de um acordo que prevê, entre outras ações, o compartilhamento de redes, aluguel de espectro de radiofrequência, contratos de roaming e oferta de pacotes de voz e dados para operadores virtuais. Em despacho, a área técnica afirma que não há necessidade de distribuição da base de clientes da Oi entre concorrentes nem de venda de ativos.