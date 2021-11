ADP: setor privado dos EUA criou 571 mil empregos em outubro, acima da previsão

O setor privado dos Estados Unidos criou 571 mil empregos em outubro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira (3) pela ADP. O número veio bem acima da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal , que previam geração de 395 mil postos de trabalho no último mês. Por outro lado, a ADP revisou para baixo sua estimativa de criação de empregos em setembro, de 568 mil para 523 mil. A pesquisa da ADP é considerada uma prévia do relatório de emprego ("payroll") dos EUA, que inclui dados do setor público e será divulgado na sexta-feira (5).