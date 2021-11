Investimento em construção nos EUA cai 0,5% em setembro ante agosto

Os investimentos em construção nos Estados Unidos recuaram 0,5% em setembro ante agosto, ao ritmo anual sazonalmente ajustado de US$ 1,573 bilhão, informou nesta segunda-feira o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta de 0,4%.



O órgão informa ainda que o dado de agosto foi revisado, a US$ 1,582 bilhão.



* Com informações da Dow Jones Newswires