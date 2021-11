Coca-Cola compra concorrente da Gatorade de forma integral por US$ 5,6 bi

(foto: Olivier DOULIERY / AFP )

A Coca-Cola anunciou, nesta segunda-feira, a compra integral da empresa de bebida esportiva americana Bodyarmor por US$ 5,6 bilhões, no que será o maior negócio do tipo da gigante conhecida pelo refrigerante.A multinacional já detinha 15% de participação na companhia concorrente da Gatorade. Atualmente, a rival domina o mercado de produtos isotônicos e é controlada pela PepsiCo.A Bodyarmor foi fundada há 10 anos e cresceu com investimentos de estrelas do esporte. O jogador de basquete Kobe Bryant, morto em 2019, era um dos principais investidores e, segundo o jornal, seu espólio deve receber US$ 400 milhões pela transação.Segundo a Coca-Cola, a Bodyarmor será administrada como um negócio separado dentro da unidade operacional da companhia na América do Norte, com sede em Nova York. A atual equipe de liderança continuará trabalhando com a marca.Por volta das 9h50 (de Brasília), a ação da Coca-Cola subia 0,23% no pré-mercado da Bolsa de Nova York.*Com informações da Dow Jones Newswires