Reino Unido ameaça entrar em disputa judicial com França por direitos de pesca

Ministro do gabinete do Reino Unido, David Frost foi ao Twitter neste sábado para rebater críticas da França na disputa por regras de pesca entre os dois países. Além de criticar a "retórica e a crítica" do outro país, Frost disse que Londres considera recorrer judicialmente no episódio.



Mais cedo, o presidente da França, Emmanuel Macron, qualificou o impasse como um episódio que poria em teste a credibilidade britânica.



A França multou barcos pesqueiros do Reino Unido e reteve um no porto nesta semana.



Macron e o premiê britânico, Boris Johnson, devem se reunir neste domingo.



Frost disse que os franceses ameaçaram nesta semana não apenas seus direitos de pesca, mas também o suprimento de energia dos britânicos.



Segundo ele, o país continua a cumprir as regras nessa frente e segue disposto a dialogar.