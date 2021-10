Usiminas lucra R$ 1,8 bilhão

Presidente Sérgio Leite comemorou resultados no terceiro trimestre, com destaque para volume recorde na produção de minério de ferro (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 27/2/18)





A Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas) fechou o primeiro trimestre deste ano com lucro bruto de R$ 3,1 bilhões, o que representa uma queda de 13,9% em relação ao resultado de R$ 3,6 bilhões entre abril e junho. Já o lucro líquido ficou em R$ 1,8 bilhão no terceiro trimestre, contra R$ 4,5 bilhões no segundo bimestre. Apesar da queda no lucro, a siderúrgica mineira informou que a produção de minério de ferro bateu recorde, com 2,5 milhões de toneladas. O destaque positivo do trimestre foi o volume de produção para a Unidade de Mineração, com elevação de 15,5% em comparação ao segundo trimestre (2,2 milhões de toneladas). A explicação, segundo a empresa, principalmente pela retomada operacional da Mina Leste no final do segundo trimestre e produzindo durante os meses de julho a setembro.





O volume de vendas da Unidade de Mineração atingiu 2,4 milhões de toneladas no terceiro trimestre, superior em 17,7% em relação ao trimestre anterior (2,1 milhões de toneladas). O relatório divulgado ontem ainda destaca o crescimento das vendas para a Usiminas em 65,7% e 5,5% para o mercado externo, com o embarque de 10 navios, em linha com o trimestre anterior.





O presidente da empresa, Sergio Leite de Andrade, comemorou os números. “São resultados sólidos, estamos consolidando a construção do ano de 2021 como o melhor ano. O balanço é extremamente positivo, mostra que alcançamos um patamar muito sólido”, afirmou.





Em 30 de setembro, o Caixa e Equivalente de Caixa consolidado era de R$ 7,3 bilhões, superior em 20,5% em relação à posição de 30 de junho (R$ 6,1 bilhões). Segundo o presidente, o número foi possível dada a forte geração de Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) no período. “Foi nosso melhor Ebitda do século”, confirmou.





A oscilação do dólar influenciou nos resultados. “O preço praticado no Brasil segue o dólar. Se o dólar sobe, o preço também sobe”, disse. “Mas foi um trimestre bom. Nossa equipe trabalhou muito bem. Viemos de uma fase muito difícil há 6 anos e hoje temos uma empresa sólida, com equipe capacitada, motivada e comprometida. Além disso, a economia cresceu mais do que a gente esperava.” Em abril, o presidente da Usiminas já havia afirmado que a empresa venderia 5 milhões de toneladas de aço em 2021. “Vamos fechar o ano no patamar tal qual prevíamos no início do ano”, afirmou Sérgio.





O Capex (investimentos) do terceiro trimestre totalizou R$ 305 milhões, 9,1% inferior ao segundo trimestre (R$ 335 milhões). De acordo com o relatório, os investimentos foram aplicados, principalmente, em “sustaining Capex”, segurança e meio ambiente, sendo 77,9% na Unidade de Siderurgia, 20,9% na Unidade de Mineração, e 1,1% na Unidade de Transformação. “Na mineração, os investimentos este ano vão atingir R$ 1,5 bilhão”, projetou o presidente. “É bom ter em mente que nos últimos seis anos a empresa aumentou gradativamente seus investimentos. A Usiminas está confiante na economia brasileira e investindo.”





Embora haja expectativa de desaceleração do crescimento econômico para 2022, Sérgio Leite confia no aumento do consumo de aço. “Não posso fazer projeções, mas podemos fazer alguns comentários. A expectativa com o mercado econômico é de um crescimento menor, mas em crescimento. Historicamente, ao longo dos tempos, a gente observa que sempre que há crescimento econômico há crescimento de consumo de aço”, reforçou.





Balanço

Principais resultados da Usiminas





Vendas de aço: 1,2 milhão de toneladas

Produção de minério de ferro: 2,5 milhões de toneladas, recorde para a Unidade

Vendas de minério de ferro: 2,4 milhões de toneladas

Receita líquida: R$ 9 bilhões

EBITDA ajustado: R$ 2,9 bilhões

Lucro bruto: R$ 3,1 bilhões

Lucro Líquido: R$ 1,8 bilhão

Caixa: R$ 7,3 bilhões, R$ 1,2 bilhão superior à dívida bruta