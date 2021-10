Vagas de TI atraem brasileiros

O Brasil é um dos países com mais solicitações de vistos profissionais, segundo o Departamento do Governo Americano para Assuntos Consulares. De acordo com uma análise da National Foundation for American Policy, em setembro de 2021, já eram 1,2 milhão de vagas para profissionais da área de TI. Brasileiros da área de exatas têm cada vez mais migrado para o mercado de trabalho dos Estados Unidos, e, segundo Wagner Pontes, CEO da D4U USA Group, assessoria legal imigratória com escritórios no Brasil e Estados Unidos, a cada 1.000 pedidos de visto permanente que realizam, 20% são de profissionais ligados às áreas de tecnologia e ciências exatas.





Uma das vantagens é que o salário é muito atraente nos EUA, de acordo com Wagner Pontes: “Segundo o site Glassdoor, por exemplo, um engenheiro de software pode chegar a ganhar por volta de US$ 180.000 por ano no estado da Califórnia”. Wagner Pontes explica que profissionais com bacharelado e pelo menos cinco anos de experiência na área, são considerados acima da média: “E também profissionais com bacharelado e mestrado, mesmo que com menos de cinco anos de experiência”. Segundo ele, esses são elegíveis para solicitar o green card. E dependendo do perfil profissional, o processo de emissão do visto permanente pode demorar menos de um ano.





Visto Um desses brasileiros da área de tecnologia que estão em processo de transferência para os EUA é Rafael Velozo, de Brasília. O engenheiro de software iniciou seu processo há pouco mais de um ano, e trabalha em tecnologia da informação há mais de 15 anos. "Trabalhei na Polícia Civil, no Banco Central e em outros órgãos públicos aqui no Brasil. A vontade de ir para o exterior começou depois que tive minha primeira filha, e comecei a olhar mais para as oportunidades no exterior, por volta de 2015.”





No visto EB2 – NIW, National Interest Waiver ou exceção de interesse nacional, não é necessária uma oferta de trabalho, pois o histórico profissional e acadêmico são os pontos que elegem a aplicação do visto. “Por isso, milhares de brasileiros se tornaram nossos clientes e têm conseguido o green card. A aprovação desse visto leva direto ao green card, sem a necessidade de uma empresa ofertando uma vaga”, explica Wagner Pontes.





“O processo começa com avaliação de currículo, serviço gratuito no nosso escritório. Ele pode ser elegível pelo diploma avançado, onde o requerente precisa comprovar que detém grau acadêmico avançado, como mestrado americano ou equivalente em seu país de origem, ou possuir um diploma de bacharel acrescido de 5 anos de experiência progressiva na área de formação.”





Rafael Velozo atualmente está em processo de confirmação de informações gerais para a obtenção do green card. Segundo ele, essa etapa dura de 4 a 6 meses, mas devido à pandemia pode levar até um ano. Uma outra forma de conseguir o visto é pelas habilidades excepcionais. O requerente precisa cumprir, no mínimo três dos seis requisitos previstos pelo Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS).





Segundo o CEO da D4U USA Group, é necessário que o candidato demonstre que tem habilidades excepcionais em ciências, artes ou negócios. “Entre os requisitos estão diploma ou certificado, cartas de empregadores que comprovem 5 anos de experiência para quem tem bacharelado e 10 anos para curso técnico, licença para praticar sua atividade, evidência que tem um salário acima da média na área de atuação, ser associado a alguma instituição da categoria.”





Outras áreas A área da tecnologia é uma das mais demandadas. Apesar disso, Wagner Pontes explica que além da área de TI, a assessoria de imigração tem uma demanda muito grande na área da saúde e na área de engenharia. Segundo ele, "também são áreas de grande interesse para o governo americano, onde há mais oferta de emprego e pouca mão de obra”, ressalta. “Temos aprovações de áreas muito específicas também, como designer de sapatos, especialistas em cigarros eletrônicos e até treinador de cavalos aprovados. A linha de profissões é imensa e não há uma exclusão por alguma área. Se o profissional tem formação e experiência ele já pode ser elegível ao visto.”





*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie