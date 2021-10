Tanqueiros veem avanço

Para o Sindicato dos Tanqueiros, que na semana passada parou caminhões, medida é ganho para a categoria (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





O presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Minas Gerais (Sindtanque-MG), Irani Gomes, informou em vídeo que o sindicato vê o congelamento do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos combustíveis como um avanço grande para a categoria. Ele ainda diz que o Sindtanque-MG recebeu de forma positiva a notícia da redução de 15% para 12% da alíquota do óleo diesel e pede para que o governador Romeu Zema se sensibilize e altere o valor o mais rápido possível. Na semana passada, os transportadores de combustíveis de Minas Gerais paralisaram os caminhões, gerando desabastecimento em momentos do dia em postos da Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Já o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais (Minaspetro) informou que recebeu positivamente a informação sobre o congelamento do ICMS dos combustíveis por 90 dias, anunciado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) ontem. O Minaspetro informou que com a alta do preço do petróleo e do dólar, e os ajustes periódicos da Petrobras conforme a política de preços adotada desde 2017, o congelamento do PMPF (preço final dos combustíveis) é um “alívio momentâneo para empresários e cidadãos”.





Greve





A medida terá impacto também sobre a greve dos caminhoneiros, anunciada para ocorrer a partir de segunda-feira, por causa do alto custo dos combustíveis. Em nota divulgada ontem, o Sinditanque-MG informou que não vai participar da greve dos caminhoneiros. A entidade não retira a importância do movimento e justificou a ausência no ato por estarem em processo de negociação. “Consideramos o movimento legítimo, haja vista as dificuldades enfrentadas pelos transportadores de todo o país nos últimos anos. Porém, como atualmente mantemos negociações com distribuidoras de combustíveis e de derivados de petróleo e com os governos de Minas e Federal, optamos por reunir nossos esforços nas lutas pelo atendimento às demandas do setor”, informou em nota.





“Com a redução do ICMS do diesel em Minas e o congelamento do Preço Médio Ponderado Final (PMPF) por três meses, acreditamos que não só os transportadores terão um alívio, mas toda a sociedade, com possível redução dos preços dos combustíveis, que, certamente, também refletirá nos preços dos alimentos e produtos", afirmou o presidente. A greve foi confirmada por caminhoneiros em reunião realizada quinta-feira na Câmara dos Deputados e por videoconferência.





Ontem, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA) não identificou adesão de seus sindicatos e federações associados à greve, marcada por entidades de caminhoneiros autônomos. A informação foi dada ontem pelo assessor executivo da confederação, Marlon Maues. Segundo ele, a confederação não orientará seus associados sobre aderir ou não ao movimento. “Quem faz greve é a categoria através de assembleias nos sindicatos. A CNTA chancela uma situação. Consultamos nossa base por meio das federações e não há relatos de aderência à paralisação”, disse Maués.





Confederação





“Associados entendem que uma greve seria muito prejudicial para a categoria dos autônomos e a sociedade neste momento. Todos reportaram estabilidade porque precisam trabalhar”, afirmou Maues. A CNTA congrega 800 mil caminhoneiros e é considerada a entidade legal de representação dos interesses da categoria. Quanto às reivindicações dos autônomos, Maues disse que a CNTA entende que o foco principal da discussão deve ser o valor do frete, e não baseada exclusivamente no preço do combustível. “Combustível é um insumo que vai compor o valor do frete. A discussão deve ser sobre o frete e o sistema que torna o caminhoneiro refém do poder econômico sem participar da negociação”, comentou, citando que a confederação trabalha em um sistema de contratação direta do frete. “A mudança no preço do combustível seria paliativa, enquanto no sistema do frete seria estrutural” avaliou. (Com agências)





*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie