Estados congelam ICMS

Por unanimidade, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) — colegiado que reúne os 27 secretários de Fazenda dos estados e do Distrito Federal — aprovou ontem o congelamento por três meses do valor de referência para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado nas vendas de combustíveis. A decisão ocorreu em reunião extraordinária do Confaz um dia depois de a Petrobras anunciar novo reajuste dos combustíveis. Só neste ano, a gasolina acumula alta de 74% e o diesel, de 64,7% – percentuais se referem aos combustíveis puros nas refinarias.





Em cada ponto do país, os combustíveis foram reajustados com preços diversos, levando-se em conta, inclusive, o percentual do ICMS cobrado em cada estado. Se não houver alteração no reajuste da Petrobras, o objetivo do Confaz é “colaborar com a manutenção dos preços nos valores vigentes em 1º de novembro de 2021 até 31 de janeiro de 2022”. O valor de referência que estados e o Distrito Federal usam como parâmetro para calcular o imposto foi atualizado em 16 de outubro e valeria até o fim do mês, quando novo cálculo seria feito. Agora, será mantido por ao menos 90 dias.









A decisão do Confaz recebeu apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). “Quando governadores concordam em congelar o ICMS dos combustíveis para diminuir a pressão na bomba e pedem que a Petrobras entre no debate sobre os preços, tenho a certeza de que crise é oportunidade de união e de compromisso público de todos nós", comentou Arthur Lira. “Nosso compromisso é sempre o de encontrar meios de melhorar a vida de mais e mais brasileiros. Seguiremos trabalhando para ajudar outros setores que também precisam”, sinalizou. As informações são da Agência Câmara de Notícias.





A medida anunciada ontem é uma tentativa dos estados de ganharem tempo para que o projeto aprovado na Câmara, alterando a forma de cobrança, não passe no Senado do jeito que foi aprovado pelos deputados. A maioria dos estados estava inflexível ao congelamento proposto pelos governos do Maranhão e de Minas Gerais, mas o quadro mudou com a pressão colocada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), que, numa votação-relâmpago em meados de outubro, passou como um trator sobre os governadores e conseguiu aprovar o projeto com 392 votos a favor e apenas 71 contrários.





Não deu tempo nem mesmo de os estados fazerem uma mobilização. Lira comprou a campanha do presidente Jair Bolsonaro de colocar a culpa nos estados pela alta dos preços. O projeto, porém, é considerado inconstitucional pelos estados por interferir na sua autonomia de legislar sobre o seu próprio tributo, além de ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que exige medidas compensatórias para renúncias de receitas.





Os governos regionais consideram que a aprovação do projeto foi uma resposta política, e não econômica, que não resolverá o problema dos preços elevados dos combustíveis. A saída foi buscar a aprovação desse congelamento agora, que vinha sendo costurado pelo ex-secretário de Tesouro e Orçamento Bruno Funchal, que pediu demissão e foi exonerado ontem do cargo. Funchal presidia o Confaz. Na prática, o alívio na bomba será pequeno e não representa, neste momento, redução do valor nos postos. Com a decisão, caso a Petrobras anuncie novos aumentos, serão apenas eles que vão impactar nos preços, e não a incidência do imposto estadual, cuja base de cálculo incorporava os reajustes nas refinarias e também aumentava.

Impacto nas contas

A decisão dos estados de congelar o ICMS sobre combustíveis vai gerar prejuízo aos entes da Federação. Desagrava a situação atual, contudo, o fato de que as contas estaduais estão relativamente saudáveis, e devem apresentar superávit neste ano, impactadas pelas transferências feitas no ano passado e pela renegociação da dívida dos estados. A avaliação é de Felipe Salto, diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado e especialista em contas públicas.





Para Salto, contudo, apesar de haver espaço para se discutir um melhor formato da tributação do ICMS sobre combustíveis, o problema que impacta o preço do combustível no bolso do consumidor hoje – causando ruído indesejado pré-eleições – é o câmbio. “É claro que se pode pensar em um modelo que fosse melhor de tributação do ICMS de combustíveis, porque hoje essa revisão de 15 em 15 dias acaba gerando uma volatilidade grande. Mas o problema hoje do combustível é a taxa de câmbio. E está com essa pressão toda em razão dos desajustes e desarranjos da política fiscal. A mudança do teto e nos precatórios gera instabilidade que pressiona a taxa de câmbio e eleva os preços”, avaliou Salto.