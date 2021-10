MEI de cidade mineira poderá pegar empréstimo de até R$ 25 mil a juro zero

Empreendedores poderão pegar empréstimos de até R$ 25 mil, caso lei seja sancionada (foto: Prefeitura de Frutal/Divulgação)

Microempreendedores individuais (MEI) e microempresas (ME) poderão pegar empréstimos bancários de R$ 14 mil a R$ 25 mil, sem juro algum, em Frutal, no Triângulo Mineiro. É o que determina projeto aprovado nessa quinta-feira (28/10) pelos vereadores da cidade que agora passa pela análise do prefeito.