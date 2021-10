BC da Colômbia decide elevar taxa básica de juros, de 2,0% para 2,50%

O Banco Central da Colômbia decidiu nesta sexta-feira, 29, elevar a taxa básica de juros, de 2,0% a 2,50%. A decisão foi tomada por 5 votos a 2 - dois dirigentes preferiam uma elevação menor, de 25 pontos-base.



A instituição diz em comunicado que a atividade econômica mostra recuperação a um ritmo maior que o esperado.



O BC revisou projeções para cima e espera agora crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 9,8% em 2021 e de 4,7% em 2022.



Já a inflação anual ao consumidor está em 4,51%, acima do esperado, diante dos preços de alimentos e de preços regulados.



A equipe técnica do BC colombiano espera inflação em 4,9% no fim deste ano e em 3,6% no fim de 2022.



Por outro lado, o comunicado destaca também a evolução positiva do mercado de trabalho, "com aumentos significativos nos níveis de emprego".