PIB do México encolhe 0,2% no terceiro trimestre ante o anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) do México encolheu 0,2% no terceiro trimestre deste ano ante o anterior, informou o Instituto Nacional de Estatística e Geografia do país (Inegi). No confronto com o mesmo período de 2020, a atividade econômica mexicana registrou crescimento de 4,8%. Feitos os ajustes considerando a sazonalidade, a alta anual foi de 4,6%. Segundo a instituição, o setor primário teve expansão de 0,5% na comparação anual dos três meses encerrados em setembro, enquanto o secundário ganhou 5,4% e o terciário subiu 4,5%.