PIB (preliminar) da Espanha cresce 2,7% no 3º trimestre na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 2,7% no terceiro trimestre deste ano em comparação com mesmo período do ano passado, mostra resultado preliminar divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Entre o segundo e o terceiro trimestre de 2021, o avanço foi de 2,0%, uma aceleração em relação ao período anterior em que a variação havia sido negativa em 1,1%. O relatório também destaca que, enquanto diminuiu do segundo para o terceiro trimestre de 2021 a participação da demanda nacional no crescimento interanual do PIB, houve aumento da participação da demanda externa.