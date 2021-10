Zona do euro: PIB cresce 2,2% no 3º trimestre; CPI acelera com força em outubro

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 2,2% no terceiro trimestre de 2021 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia. O resultado superou a previsão de analistas consultados pela FactSet, de alta de 2%. Na comparação anual, o PIB do bloco se expandiu 3,7% entre julho e setembro. Neste caso, o consenso da FactSet também era de aumento menor, de 3,5%.



CPI



Também foi divulgada hoje pela Eurostat a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro - que atingiu 4,1% em outubro, acelerando fortemente em relação à alta de 3,4% observada em setembro, segundo dados preliminares.



A prévia deste mês, a mais alta desde julho de 2008, também deixa a inflação do bloco ainda mais distante da meta do Banco Central Europeu (BCE), que busca uma taxa de 2%. O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo anual de 2,1% em outubro. Com informações da Dow Jones Newswires.