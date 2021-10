Setor de eventos critica a PBH

Para o presidente da Amee, Rodrigo Marques, regras atuais inviabilizam as festas e shows na capital (foto: Divulgação - 27/3/20)





Uma semana após a Prefeitura de Belo Horizonte ampliar o limite de público nos jogos de futebol – de 40% para 50% da capacidade total –, empresários, dirigentes e trabalhadores da área de eventos se queixam de falta de isonomia no tratamento dado ao setor. A categoria aponta incoerências entre as normas fixadas para estádios como o Mineirão, autorizado a receber até 31 mil pessoas, e as regras impostas aos eventos sociais, cuja rigidez inviabiliza festas, shows e espetáculos.





Inoperante por quase 15 meses, a classe também reclama de falta de subsídios e incentivos, dificuldade de diálogo com o município, bem como ausência de planejamento para a retomada de eventos tradicionais, como o réveillon e o carnaval. A PBH nega ter privilegiado os jogos e afirma ter concedido benefícios ao segmento, como parcelamento de impostos e lançamento de editais. Já o infectologista Carlos Starling, membro do Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19, é enfático: “o que privilegiamos na pandemia foram os parâmetros técnicos e científicos”.





Abandono





Diretor da Associação Brasileira dos Promotores de Evento de Minas Gerais (Abrape-MG), Leonardo Ziller questiona os critérios estabelecidos pela PBH, sobretudo para a realização de shows em estabelecimentos com cadeiras individuais. Para locais sem assento fixo, a regra atual prevê distanciamento mínimo de 1 metro entre as mesas e entre cada ocupante, com a capacidade máxima de 250 convidados – um a cada 4 metros quadrados. Em estabelecimentos com assentos fixos, como teatros, o público é limitado a 70% da lotação total, com número máximo de 1.500 pessoas.





Já as sedes capazes de acolher mais de 6 mil clientes podem receber até 50% do limite, sem restrição de público total, desde que todos os participantes e trabalhadores estejam testados ou vacinados. “Eu gostaria muito de entender qual o critério para permitir 30 mil pessoas eufóricas num estádio, uma aglomeração com controle dificílimo, mas liberar só 70% do público num lugar como o Palácio das Artes, com cadeiras individuais, um ambiente certamente mais seguro e tranquilo. Parece que BH só dá ouvidos ao futebol”, compara Ziller.





O dirigente também cobra apoio e construção de um cronograma da PBH para a realização de eventos como o réveillon e o carnaval. “Na contramão de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, BH não dá notícia do réveillon. Também não mencionou nada até hoje sobre o carnaval. Aliás, um médico membro do comitê municipal de enfrentamento à COVID chegou a dar uma entrevista dizendo que ninguém deve sair na folia, um evento que ainda vai ocorrer daqui a quatro meses. No atual estágio da pandemia, isso se justifica? Gostaria de lembrar que o carnaval gira a economia da cidade e é fonte de renda para muita gente. Essa é a capital mais fechada do país”, argumenta o representante.





“E ninguém pode dizer que não fomos compreensivos. O setor de eventos, apesar de ser o mais prejudicado pela pandemia, sempre se posicionou a favor das medidas de controle. A cidade, em contrapartida, nos abandonou por completo”, emenda.





‘A conta não fecha’





O presidente da Associação Mineira de Eventos e Entretenimento (Amee), Rodrigo Marques, ressalta que as regras atualmente impostas pela PBH praticamente inviabilizam a realização de festas e shows na capital. “No caso das festas, para conseguir respeitar a distribuição de uma pessoa a cada 4 metros quadrados imposta pelo protocolo, precisamos de lugares muito grandes para a realização de eventos de pequeno e médio portes. Não existem tantos espaços assim disponíveis em BH. Quanto aos shows, a produção depende da venda de ingressos para fechar a planilha e lançar. Hoje, com os protocolos adotados em BH, ficou praticamente impossível. A conta não fecha. A solução que encontramos, por enquanto, foi transferir os eventos para cidades da região metropolitana, como Nova Lima, Santa Luzia e Contagem", diz Marques.





Infectologista

O Estado de Minas apresentou as questões levantadas pela Abrape-MG e pela Amee ao infectologista Carlos Starling, que refutou que a cidade privilegie algum setor. “Não faz sentido dizer que o futebol foi de alguma forma privilegiado. A única coisa que o comitê privilegiou na pandemia foram os parâmetros técnicos e científicos. Proporcionalmente, os critérios adotados para os estádios são semelhantes aos de eventos de maior porte. Aliás, o futebol só foi liberado porque os eventos também foram”, observa o médico.