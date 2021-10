ANP cria Conselho de Usuários de Serviços Públicos para receber sugestões

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) está convocando a sociedade para fazer parte do recém-criado Conselho de Usuários de Serviços Públicos, que terá a função de acompanhar e de participar da avaliação da qualidade e da efetividade dos mais de 100 tipos de serviços públicos prestados pela agência.



Qualquer pessoa pode se inscrever e sugerir propostas de melhoria e soluções para o melhor atendimento à população. A participação é gratuita e totalmente virtual, informou a ANP.



Para ser um conselheiro, é preciso acessar a plataforma disponibilizada pela Controladoria-Geral da União (CGU), se cadastrar na Plataforma Virtual do Conselho de Usuários de Serviços Públicos, escolher os serviços de interesse, ou então ANP, caso queira ser conselheiro de todos os serviços da agência. A participação é considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.



"O Conselho de Usuários é uma nova forma de participação direta da sociedade na avaliação e melhoria dos serviços públicos, promovendo a conexão entre o usuário e o gestor responsável pelo serviço. Periodicamente, os conselheiros voluntários serão convidados a responder consultas disponibilizadas pela Ouvidoria da Agência a fim de avaliar a percepção de qualidade e de receber ideias sobre os serviços prestados", explicou a ANP em nota.