Uberlândia tem saldo positivo de empregos pelo 5º mês consecutivo

Com mais de 1 mil vagas de trabalho abertas em setembro, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, registrou o quinto mês positivo consecutivo na geração de emprego em 2021. O resultado foi apontado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência.No último mês, houve 10.483 admissões ante 9.408 demissões, o que resultou no saldo positivo de 1.075 postos de trabalho.



O setor de serviços foi o carro-chefe no período, gerando 801 vagas, o que representa dois em cada três postos de trabalho criados em setembro na cidade. Em seguida, o comércio e a construção civil foram os setores que puxaram o bom desempenho no último mês.



Do outro lado, a agropecuária terminou o último mês com 130 demissões a mais que contratações e teve o pior desempenho, segundo dados do Caged.



No acumulado do ano, Uberlândia atingiu a marca de 10.819 postos novos de trabalho de janeiro a setembro. No período, a cidade registrou 91.239 admissões e 80.420 demissões.



Esses números mantiveram a cidade como a sexta melhor posicionada em geração de empregos entre todas as cidades do interior do Brasil neste período.