Vendas pendentes de imóveis nos EUA caem 2,3% em setembro ante agosto

As vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos recuaram 2,3% em setembro ante agosto, a 116,7 no indicador da Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês) do país. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam avanço de 1,0%.



O indicador é um sinal antecipado das vendas de imóveis baseado em contratos assinados.



A NAR relata que há compradores que deram uma pausa na busca por casas, pretendendo retomá-la em 2022.



* Com informações da Dow Jones Newswires