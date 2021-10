Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 10 mil na semana, a 281 mil

PIB dos EUA (1ª leitura) cresce a ritmo anualizado de 2% no 3º trimestre

BC comunica saída do diretor João Manoel Pinho de Mello em 31/12

BCE mantém juros, mas seguirá com compras do PEPP em ritmo 'moderadamente menor'

Citi: Decisão do Copom é adequada para manter credibilidade da âncora monetária

BV eleva projeção de Selic no final do ciclo de 10% para 11%, após Copom

Ambev registra lucro de R$ 3,712bi no 3º trimestre, alta de 57,4% em 1 ano

FGV: Confiança do Comércio sobe 0,1 ponto em outubro ante setembro, a 94,2 pontos

Lucro do Santander cresce 12,5% no 3º trimestre e vai a R$ 4,3 bi

No Japão, BoJ mantém meta de juros do JGB de 10 anos em torno de 0%

Roma diz estar 'bastante preocupado' com atraso na votação da PEC dos precatórios

MAG/Pereira: Comunicado do Copom foi seco, chamou atenção pelo que não disse

