Consulta aberta para rodovias

O Governo de Minas abriu ontem consulta pública para a população opinar sobre o processo de concessão de quatro lotes, de aproximadamente 1,5 mil quilômetros de extensão, do Programa de Concessão Rodoviárias. A participação pode ser feita por 45 dias. O Programa de Concessões Rodoviárias prevê a privatização de aproximadamente 3.000 quilômetros de rodovia. As vias dos quatro lotes estão localizadas entre Varginha e Furnas (432,8 quilômetros), São João del-Rei (452), Lagoa da Prata e Itapecerica (442,9), e entre Arcos e Patos de Minas (231,3 quilômetros).





O projeto foi estruturado com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e tem investimentos estimados em R$ 6,6 bilhões ao longo das três décadas de concessão. A expectativa do governo de Minas é de que sejam atraídos mais de R$ 11 bilhões em investimentos privados para a ampliação de capacidade e a recuperação das rodovias que estão sendo estruturadas em sete lotes. A publicação do edital pode ocorrer até janeiro e o leilão até abril de 2022. Um dos problemas a serem solucionados com o programa é a média histórica de 599 acidentes por ano em rodovias nesses quatro lotes. De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), isso custa ao estado mais de R$ 194 milhões anualmente.





*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz