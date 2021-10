Juros sobem para 7,75%

Decisão dos diretores do Banco Central foi unânime e nova elevação de 1,5 ponto será feita em dezembro (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil - 13/4/20)





O Banco Central elevou ontem a taxa básica de juros de 6,25% para 7,75% ao ano. É o maior patamar dos últimos quatro anos. A decisão da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de elevar os juros básicos em 1,50 ponto percentual foi unânime em meio à piora no quadro fiscal. Com isso, o BC acelera o ritmo de aperto monetário, iniciado em março, quando a Selic estava em 2% ao ano, o menor patamar da história. Analistas avisam que a Selic poderá subir mais e voltar para o patamar de dois dígitos até o início de 2022 para o controle da inflação oficial, que vai estourar o teto da meta de inflação oficial deste ano, de 5,25%, e pode superar o de 2022, de 5% ao ano.





Apesar de o Copom ter sinalizado na reunião de setembro que faria um ajuste gradual de 1 ponto percentual, o aperto precisou ser mais duro devido à piora no cenário fiscal e nas expectativas em relação à inflação. No comunicado, o Comitê justificou a decisão devido à piora no balanço de riscos e anunciou um ajuste da mesma magnitude na última reunião do ano, ou seja, a Selic encerrará 2021 em 9,25% ao ano.





Nos trilhos





Após o Ministério da Infraestrutura (MInfra) receber mais dois requerimentos, Minas Gerais já soma R$ 43,04 bilhões em investimentos privados para criação e operação de ferrovias no país pelo instrumento de outorga por autorização. No total, seis projetos que cruzam municípios no estado vão somar 3.169,5 quilômetros de novos trilhos cortando parte do território mineiro. O programa federal Pro Trilhos estimula a ampliação da malha ferroviária nacional. Ao todo, são 23 pedidos no país sendo analisados pela equipe da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres (SNTT).