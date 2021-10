Morre o empresário Alcides Parizzoto, fundador do Atacadão e da Inpar

IBGE: desemprego cai para 13,2% no trimestre encerrado em agosto

Brasil tinha 13,656 milhões de desempregados no trimestre até agosto, diz IBGE

Confiança do Empresário Industrial cai na maioria dos setores em outubro, diz CNI

Copom: ata da reunião desta semana será publicada excepcionalmente às 7h do dia 3

Tanqueiros de Minas reiteram pedido de redução do ICMS sobre diesel para 12%

Santander BR: lucro líquido gerencial é de R$ 4,340 bi no 3º trimestre (+12,5%)

Resolução cria grupo de trabalho para analisar mistura do biodiesel ao óleo diesel

Minaspetro diz que redução do ICMS do diesel não deve ter efeito desejado

