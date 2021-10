Shop Outlet: inovação e descontos na internet

Site resulta de parceria entre os Diários Associados e a Engage Eletro (foto: Freepik/Reprodução)



Em alta no Brasil, o modelo de vendas outlet dá mais um passo, desta vez associado ao e-commerce. Foi lançado na segunda-feira o Shop Outlet, no sistema on-line, com diversas promoções para o consumidor. Com foco em eletrodomésticos da linha branca, o grande diferencial da marca é revenda de produtos reembalados ou com pequenas avarias por preços abaixo do mercado.





O e-commerce é resultado da parceria entre o grupo Diários Associados com a Engage Eletro e foi criado com o objetivo de oferecer ao consumidor vantagens na hora da compra. "A Engage está no mercado há anos e essa parceria é muito importante. Usaremos nossa comunicação para mostrar as vantagens deste mercado e sempre deixar claro o que houve com o produto. A transparência é essencial para nós", diz Alexandre Magno, diretor de Operações dos Diários Associados.





O mercado de outlet é uma aposta quente, segundo Alexandre Magno. "Fora do Brasil, é muito comum o comércio de outlet. Para as pessoas, fica claro quais são as vantagens de compra. Aqui se confunde muito o outlet com produto usado, apesar de não serem sinônimos", observa. "Acredito que esse nicho é importante pela questão de reaproveitamento, para evitar desperdícios. E também pelo benefício para o cliente. Você compra o produto sem nenhum problema e por um preço bem menor", explica.





De acordo com pesquisa conduzida pela consultoria Ebit/Nielsen, em parceria com Bexs Banco, e publicada pela Webshoppers, o consumidor está cada vez mais em busca de melhores oportunidades de compras e preza pela combinação preço baixo, qualidade e comodidade. Por isso, comprar em e-commerce deixou de ser tendência, para se tornar realidade.



''Esse nicho é importante para evitar desperdício e também pelo benefício para o cliente'' Alexandre Magno, diretor de Operações dos Diários Associados





"A internet é uma ferramenta importante e poderosa na busca por promoções e ofertas de produtos e, nos últimos anos, a procura por itens reembalados ganhou protagonismo no país. O Shop Outlet foi desenvolvido com o objetivo de ser mais uma oportunidade de boas compras on-line, com a garantia de preço baixo, ao trazer produtos reembalados ou com pequenas avarias novamente ao mercado. Prezamos pela qualidade do nosso serviço e em proporcionar ao consumidor uma ótima experiência de compra", diz Geraldo Teixeira da Costa Neto, diretor-executivo dos Diários Associados.





Os usuários terão acesso a diversos produtos no site, entre eles eletrodomésticos, eletroportáteis; TV e vídeo; computadores e acessórios; casa e conforto. Para celebrar o lançamento e atrair novos consumidores, o Shop Outlet está com uma promoção ao longo desta semana, até 1º de novembro: todo o site terá 10% de desconto.





CONCEITO





No site, é possível encontrar eletrodomésticos, linha branca, novos e com pequenas avarias, além de produtos qualificados como “reembalado”, que nunca foram utilizados. Um produto reembalado é aquele que foi devolvido por outro cliente e/ou teve a embalagem original danificada durante o processo de distribuição. Eles passam por avaliações técnicas que certificam sua condição estética e seu perfeito funcionamento e são oferecidos com grandes descontos. A garantia do produto reembalado é fornecida pelo fabricante.





Já um produto com pequenas avarias, pode apresentar arranhões ou partes amassadas durante o transporte. Entretanto, são detalhes estéticos que não comprometem o funcionamento do produto. Esses eletrodomésticos também passam por todos os testes necessários antes de ser revendidos. Na descrição do produto disponível no Shop Outlet, há informações mais detalhadas, por isso é importante que o cliente leia antes de confirmar a compra.





SEGURANÇA

Após realizar uma compra, o cliente receberá o produto em casa por meio de entregadores parceiros do Shop Outlet. Basta solicitar a cotação do frete, informando o CEP e o valor aparecerá na tela. O pagamento pode ser feito por boleto ou cartões das bandeiras Visa, Elo, Mastercard, Maestro e American Express.





O Shop Outlet reforça que todas as transações são seguras e as informações pessoais dos clientes e visitantes que acessam o site são tratadas em concordância com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018).





*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho