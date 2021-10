Começa a reunião de Análise de Conjuntura do Copom

Começou às 14h40 (de Brasília) a reunião de Análise de Conjuntura do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Participam do encontro desta semana o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e os outros oito diretores da instituição.



Pela manhã, eles já participaram da reunião de Análise de Mercado. Na quarta-feira, 27, o colegiado volta a ter uma rodada de discussões para definir o novo patamar da Selic (a taxa básica de juros), atualmente em 6,25% ao ano.



De 43 instituições ouvidas na segunda-feira pelo Projeções Broadcast, 18 esperavam alta de 1,50 ponto porcentual, para 7,75%, outras 18 de 1,25 ponto, para 7,50%, e sete ainda acreditavam em aumento de 1,00 ponto, passo adotado em setembro, para 7,25%.



Mas, diante do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de outubro acima do esperado, algumas casas já estão mudando de novo suas apostas, para um patamar mais elevado.



No mercado de juros futuros, o prêmio embutido na curva se traduz em aumento na precificação de alta de 1,75 ponto porcentual (80%) da Selic na quarta, para 8,00%, nos cálculos da Greenbay Investimentos.



Se confirmada qualquer uma dessas opções, será a sexta elevação consecutiva da taxa básica. Desde o fim de 2017, a Selic está abaixo desses patamares.