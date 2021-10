Ao anunciar a dimunição do ICMS, o estado destacou não ter controle sobre a efetividade da medida, que dependerá do preço final nas bombas (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 29/9/21)





Três dias após a suspensão da greve dos transportadores de combustíveis (tanqueiros), o governo de Minas Gerais anunciou a redução, a partir de 1º de novembro, de 15% para 14% da alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) incidente sobre o óleo diesel. Reivindicação central da categoria, o corte no imposto estadual deveria ser comemorado, mas perdeu força diante de mais um reajuste adotado também ontem pela Petrobras para a distribuição. O aumento, que vigora hoje, havia sido anunciado na sexta-feira passada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e confirmado no domingo, quando o mandatário voltou a culpar a tributação de competência dos governadores pela inflação alta dos combustíveis.





Com a elevação de preços nas refinarias, 17 dias depois do ajuste anterior, em 28 de setembro, o preço médio de venda do litro do diesel A às distribuidoras passa de R$ 3,06 para R$ 3,34, ou seja R$ 0,28 por litro. A gasolina foi reajustada em R$ 0,21 por litro, e passa a custar R$ 3,19 no atacado. Os reajustes foram de 9,2% e 7%, respectivamente.





Os movimentos contrários, – redução da alíquota do ICMS e novo aumento dos combustíveis na refinaria – indicam que parte dos efeitos do tributo estadual menor será anulada, permanecendo o sufoco dos motoristas para conviver com a alta dos combustíveis. O imposto é calculado em percentagem sobre o preço final do produto, englobando as distribuidoras e postos e as alíquotas são definidas pelos estados. Ele é cobrado no chamado sistema de “substituição tributária”, pelo qual a tributação ao longo da cadeia é recolhida logo no início do percurso. No caso do óleo diesel, é recolhido nas refinarias.





A Petrobras justificou que mantém “prática de preços competitivos e em equíbrio com o mercado (o mercado internacional)”. Segundo a companhia, parte do reajuste segue as cotações internacionais do petróleo em alta, devido ao descompasso em oferta limitada e crescimento da demanda mundial, e os efeitos da taxa de câmbio, valorizada frente ao real. Ainda de acordo com a petroleira, o reajuste garante o abastecimento do país.





Nos últimos 12 meses terminados em setembro, o diesel encareceu 30,59% na Grande Belo Horizonte e a gasolina ficou mais cara 39,73%, com base na pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatítica (IBGE). Nesse mesmo período, a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) na área metropolitana de capítal subiu 10,30%.

‘Amenizar’

A notícia da redução do ICMS em Minas foi dada pelo governo passadas algumas horas do anúncio feito pelo governador Romeu Zema (Novo) de que o imposto seria “congelado”. “A partir de hoje estaremos congelando o ICMS do óleo diesel. Mesmo que ele venha a aumentar, nós não reajustaremos o valor que é cobrado. Ou seja, o percentual começa a cair a cada aumento que o óleo diesel tiver. Dessa maneira, espero que o estado esteja contribuindo para amenizar, mas o problema é muito maior”, disse o governador, para mais tarde reiterar a medida em postagem na sua conta pessoal no Twitter.





Mais tarde, a Secretaria de Estado de Fazenda (SEF-MG) corrigiu a informação, por meio de nota. A pasta informou que a redução da alíquota do ICMS sobre o diesel será de mais de 6,5%, levando-se em conta as notas fiscais emitidas por 4.272 postos revendedores de combustíveis em mais de 800 municípios mineiros. O decreto já foi publicado no Minas Gerais, diário oficial do estado.





Contudo, a mudança ainda mantém a alíquota superior àquela desejada pelo Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Minas Gerais (Sindtanque-MG), de 12%. A categoria fez paralisação na semana passada, tendo comprometido o abastecimento várias postos revendedores de BH e do interior de Minas.





O governo estadual salientou que “para ser efetiva, a redução deverá ser refletida no preço final cobrado nas bombas dos postos revendedores, algo que foge ao controle do estado”. A nota divulgada também afirma que a medida “vai representar R$ 29,6 milhões/mês (R$ 355,2 milhões/ano) de recursos que permanecerão na economia, ao invés de se transformarem em aumento de arrecadação”.





O estado garante que não haverá perda de receita, mas “uma interrupção no aumento do valor do ICMS recebido, gerado pela variação do preço dos combustíveis promovido pela Petrobras”. “Os preços dos combustíveis aumentam por causa da variação do câmbio e do preço internacional do petróleo. Aqui em Minas, estamos fazendo a nossa parte. Não queremos que o aumento afete as famílias. Não é justo que o cidadão, que já está em condições muito ruins, continue a se prejudicar cada vez mais com a inflação. Com o decreto, não resolvemos o problema, mas damos a nossa contribuição”, disse Zema.

Projeto de lei

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, em reunião ontem, parecer favorável de 1º turno a projeto que restringe a incidência do ICMS sobre operações com combustíveis e lubrificantes no estado. Com o Projeto de Lei (PL) 1.478/20, de autoria do deputado Bruno Engler (PRTB), o tributo passaria a ser cobrado apenas na comercialização e industrialização nas refinarias, e não incidiria nos postos de revenda ao consumidor final.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Marta Vieira





Na dianteira

O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) cobrado sobre o óleo diesel em Minas Gerais tem a maior alíquota frente a de outros três estados do Sudeste, os três da Região Sul, além do Mato Grosso do Sul e de Goiás. Enquanto o tributo mineiro incide com alíquota de 15%, no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo o percentual é de 12%, assim como no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Em Goiás, a alíquota é de 14%. Cada estado define o preço de referência para recolher o imposto, chamado de Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF), que é atualizado quinzenalmente.





análise da notícia

Sem data para acabar

Marta Vieira





O ditado ensina a ir devagar com o andor porque o santo é de barro, recomendação apropriada diante da redução do ICMS sobre o diesel em Minas. A união pôs a culpa da elevação dos preços dos combustíveis no tributo estadual, mas o imposto tem efeito restrito e se poderia ajudar, claro, com efeitos a curto prazo perde parte do sentido diante da contínua elevação determinada pela Petrobras. Outros dois componentes talvez mais complexos na formação do custo no varejo são tão difíceis de monitorar quanto tentar reverter: a alta das cotações do petróleo no mercado internacional e a valorização do dólar sobre o real. Tentar miminizar essas fatores é como apagar um foco de incêndio, dar as costas, e tentar vender a ideia de que a missão está cumprida. Os tubarões do mercado financeiro, termômetro usado pelo próprio Banco Central para sua política monetária, não comungam com cenário positivo nesses quesitos. Diferentemente disso, a consulta do BC à centena de analistas cujas previsões dão formato e conteúdo ao Boletim Focus mantiveram a previsão do dólar em R$ 5,25 para o fim do ano. Eles admitem pressão sobre a moeda, ao elevar as previsões para a inflação, de 8,59% para 8,69% neste ano e manter a projeção dos juros básicos em 8,25% neste fim de 2021, ante a taxa atual de 6,25% ao ano. O resumo da história é que o sacrifício dos motoristas continua e sem horizonte definido. O incêndio os espreita.









Distribuidoras veem defasagem de 9%

A despeito dos aumentos de preços da gasolina e do diesel anunciados pela Petrobras, ainda há defasagem em relação às cotações dos combustíveis praticadas no mercado internacional, segundo o presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), Sérgio Araújo. O executivo estima que o preço do óleo diesel no Brasil está defasado em 9% e o da gasolina em 7%. Para equiparar os preços, a companhia teria de elevar os valores cobrados por litro em R$ 0,47 e R$ 0,37, respectivamente.





A Petrobras remarcou o diesel em 9,2% e a gasolina em 7% nas refinarias. Nos postos de abastecimento, esses valores são acrescidos dos impostos e das margens de lucro da Petrobras, distribuidores e revendedores. Ainda pesam no preço as misturas de etanol, no caso da gasolina (27%), e do biodiesel no diesel (10%).





Em comunicado, a Petrobras disse na semana passada que as distribuidoras encomendaram mais combustíveis para novembro do que de costume, e que não teve tempo de se preparar para esse incremento, o que deveria ser feito pelos importadores. Segundo a Petrobras, comparada com novembro de 2019, a demanda por diesel aumentou 20% e a de gasolina, 10%.





Segundo o presidente da Abicom, os importadores podem se programar para atender a essa demanda extra, mas para isso precisam que a Petrobras informe a real situação do mercado. Para novembro, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) já garantiu o abastecimento.





A dúvida agora paira sobre dezembro, segundo Sérgio Araújo. “Se a Petrobras comunicar para as distribuidoras quais serão os volumes disponibilizados por suas refinarias para o mês de dezembro com antecedência, será possível realizar importações para garantir o abastecimento do mercado”, afirmou.

Mudança

O presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Minas Gerais (Sindtanque-MG), Irani Gomes, reconhece que a redução das alíquotas do ICMS sobre os combustíveis não é suficiente para reduzir o preço dos produtos. “Precisamos que essa política (de correção da Petrobras) seja mudada. Pedimos ao presidente Jair Messias Bolsonaro, que hoje também acompanha essa política, que reveja aquilo que foi assinado no passado. Não podemos aceitar pagar tão caro pelo nosso combustível. Sabemos que os impostos colaboram para que os (preços) dos combustíveis sejam altos, mas não adianta somente baixar os impostos, com a política de preços comparada com o preço de importação. Precisamos que essa política seja mudada imediatamente”, afirma. (MC)