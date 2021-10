Ramos: teremos dificuldades de discutir tributária e administrativa agora

O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL-AM), afirmou nesta sexta-feira, 22, que o governo tem, atualmente, um ambiente desfavorável para votar as reformas administrativa e tributária. Segundo ele, o ideal teria sido emendá-las na reforma da Previdência.



"Infelizmente, não aproveitamos ambiente de anos reformistas para engatar, após a reforma da Previdência, a administrativa e a tributária. Agora teremos sérias e profundas dificuldades de enfrentar esse debate sem contaminação do processo eleitoral", disse, em participação no 42º Congresso Brasileiro de Previdência Privada (CBPP).



Ele defendeu ainda a necessidade de novas mudanças na Previdência e atentou à proposta do deputado Mauro Benevides. O projeto defende um piso pago a todos os trabalhadores e um fundo de adesão voluntária para pagamentos superiores a isso.



Ramos, que foi responsável pela relatoria da reforma da Previdência, criticou ainda a pressão política à época para deixar de fora militares.



"Equivocadamente relativizamos regras em relação a policiais. E não tivemos a força necessária, por conta de posição do Executivo, para trazer para dentro da reforma o sistema dos militares", disse.