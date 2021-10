Guedes: Pacheco está com compromisso de acelerar ritmo da PEC dos precatórios

O ministro da Economia, Paulo Guedes, agradeceu o presidente da Câmara, Arthur Lira, pelo avanço das reformas e afirmou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, "está com compromisso de acelerar o ritmo da PEC dos precatórios".



Até então, as pautas do governo, após passarem na Câmara rapidamente com Lira atuando como um "rolo compressor", têm ficado paradas no Senado, como a reforma do Imposto de Renda, que era, segundo Guedes, a "solução técnica" adequada para aumentar o Bolsa Família.



O ministro ainda disse que sua pasta quer acelerar a transformação econômica do Brasil, mas que não consegue ainda "a linguagem correta" e "nem dominar as críticas" recebidas de fora.



Em relação aos ruídos dos últimos dias, Guedes disse que o "barulho é tão ensurdecedor" que é preciso "ficar parado às vezes". O ministro também disse que Bolsonaro e ele têm um compromisso um com outro, negando que o momento seja de "gastança". "Falaram que começou a gastança, não é esse meu acordo com o presidente da República. Temos um acordo um com outro. E acredito que ele também".