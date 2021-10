Alta em preços de energia é preocupação real, diz presidente da Comissão Europeia

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen ressaltou nesta sexta-feira que a elevação recente nos preços de energia "é uma preocupação real" para empresas e pessoas na União Europeia. Durante entrevista coletiva, ela mencionou esforços do bloco para responder ao quadro.



No curto prazo, haverá apoio a pessoas e a empresas mais vulneráveis a esse avanço do preço da energia - não houve detalhamento sobre como será esse auxílio. No mais longo prazo, a UE pretende reforçar medidas para melhorar o setor de energia.



Von der Leyen citou a intenção de estabelecer uma reserva estratégica de gás conjunta. Além disso, o bloco avaliará fazer licitações conjuntas no setor, para conter preços e garantir a oferta.



A UE também intensificará contatos com fornecedores e pretende acelerar interconexões de distribuição de energia, informou. Mais adiante, Von der Leyen afirmou que a UE pretende continuar a avançar em energias renováveis.



O encontro de líderes da UE realizado nesta semana resultou em um comunicado que também fala sobre imigração.



Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel afirmou que o bloco pretende "reforçar instrumentos para controlar nossas fronteiras externas", combatendo a imigração ilegal, mas não foram detalhadas medidas nessa frente.



Michel também informou que em dezembro autoridades da UE voltarão a discutir o quadro no setor de energia.