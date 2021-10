Secretários continuarão despachando com Guedes até anúncio de substitutos

O Ministério da Economia esclareceu nesta quinta-feira, 21, que os membros da equipe de Paulo Guedes que pediram exoneração nesta quinta-feira continuarão despachando com o ministro até que sejam anunciados os seus substitutos nos cargos.



A pasta informou no início da noite os pedidos de exoneração do secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e sua adjunta, Gildenora Dantas. Também pediram para deixar o cargo o secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt, e seu adjunto, Rafael Araujo.



De acordo com a assessoria de imprensa da pasta, os secretários vão aguardar as indicações do ministro para substituí-los e "fazer uma transição adequada dos cargos".