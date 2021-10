Fed pode subir juro entre fim do 3º tri e começo do 4º tri de 2022, diz dirigente

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pode estar em posição para elevar a taxa de juros nos Estados Unidos entre o fim do terceiro trimestre ao começo do quarto trimestre de 2022, segundo afirmou o presidente da distrital de Atlanta do BC americano, Raphael Bostic, durante entrevista à CNBC nesta quinta-feira.



Segundo ele, ainda há muito espaço para a economia dos EUA crescer, em especial se os atuais problemas na oferta de emprego e de suprimentos forem resolvidos.



"Muita coisa vai acontecer até meados do ano que vem. Veremos se vamos precisar subir os juros mais rapidamente ou lentamente", disse Bostic, que tem direito a voto nas reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) em 2021.



Ele também comentou a decisão do Fed de proibir seus integrantes de comprar ações individuais no mercado, após a revelação de os ex-presidente do Fed de Dallas, Robert Kaplan, e de Boston, Eric Rosengren, negociaram ativos em meio às mudanças na política monetária dos EUA em 2020.



Segundo Bostic, a decisão foi importante pois ajuda a manter a confiança da população no Fed.