Após ataque cibernético, Porto Seguro diz ter restabelecido canais

Em meio a relatos de instabilidade em sistemas da Porto Seguro, a empresa informou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que praticamente todos os seus canais de atendimento já foram restabelecidos. Na quinta-feira passada, a companhia disse ter sofrido um ataque cibernético, que provocou instabilidade em alguns de seus sistemas.



No perfil oficial da seguradora no Twitter, usuários relataram que os sistemas de atendimento seguiam instáveis até a manhã desta quarta. Corretores ouvidos pelo Broadcast disseram que, nos últimos dias, os sistemas da seguradora apresentaram problemas.



Um deles mencionou que teve atrasos para solicitar a renovação de alguns contratos, por exemplo, mas que a maior parte dos sistemas já voltou a funcionar.



Na tarde desta quarta-feira, 20, algumas páginas do site da empresa, como a da consulta à lista de corretores, estavam fora do ar. A página principal, porém, funcionava corretamente.



"A Porto Seguro informa que está em fase final de normalização com praticamente todos os seus canais digitais e de atendimento restabelecidos", disse a empresa na nota enviada à reportagem. "A Companhia permanece focada em seguir com a estabilização total de seu ambiente de tecnologia, após o ocorrido na última quinta-feira, aplicando os controles e protocolos de segurança necessários para retomar à normalidade o mais breve possível."



Na mesma nota, a Porto Seguro informou não ter identificado vazamento de dados tanto de suas bases quanto das bases de controladas, clientes ou parceiros, incluindo dados pessoais.