FMI eleva previsão para crescimento do PIB de economias europeias em 2021

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aumentou a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) agregado dos países europeus desenvolvidos em 2021, de 4,9% a 5,2%. Já a estimativa para os emergentes da região subiu 1,1 ponto porcentual, a 6%.



Para 2022, a expectativa do Fundo é de que a recuperação se consolide, com expansão de 4,4% das economias avançadas e de 3,6% das menos ricas.



Os números constam em relatório periódico divulgado nesta quarta-feira pelo FMI.



No documento, a instituição recomenda que a Europa exerça "cautela" no processo de retirada de estímulos fiscais.



Também sugere que o países europeus mantenham o atual nível de acomodação monetária enquanto reposiciona os gastos dos governos. "No entanto, em algumas economias europeias emergentes onde a atividade está forte e as expectativas de inflação estão subindo, uma redução gradual de acomodação monetária é garantida", aconselha.



Apesar do otimismo quanto à atividade, a entidade caracteriza como "incerto" o quadro geral da economia, uma vez que ainda há risco de novas ondas de covid-19.



Para o FMI, no médio prazo, os europeus devem considerar políticas temporárias de investimentos, como apoio ao mercado de trabalho.