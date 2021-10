PPI da Alemanha sobe 14,2% em setembro na comparação anual

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da Alemanha subiu 14,2% em setembro deste ano na comparação com o mesmo mês do ano passado, conforme dados publicados nesta quarta-feira, 20, pela Destatis, agência oficial de estatísticas do país. Segundo o levantamento, este é o maior aumento desde outubro de 1974 quando o índice registrou alta de 14,5%, por causa do primeiro choque do petróleo.



Na comparação com o mês anterior, houve um avanço de 2,3% nos preços ao produtor. O dado mostra aceleração ante agosto, quando a alta dos preços de julho havia sido de 1,5%. O The Wall Street Journal não apontou projeção para o índice.



Entre as principais parcelas que puxaram o índice para cima, o setor de bens intermediários registrou alta de 17,4% em setembro deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado, e a de energia avançou 32,6% na mesma comparação - com um acréscimo de 58,9% do preço do gás natural.



Com exceção do setor de energia, o núcleo do índice aponta avanço de 8,6% em relação a setembro de 2020 e de 0,4% em relação a agosto de 2021.