CPI do Reino Unido registra alta anual de 3,1% em setembro

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido subiu 3,1% em setembro em relação ao mesmo mês de 2020, informou nesta quarta-feira o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês) do país. O resultado veio 0,1 ponto porcentual abaixo do esperado pelos analistas consultados pelo The Wall Street Journal , que projetavam alta de 3,2%. No comparativo com o mês anterior, o avanço foi de 0,3%, ante projeção de 0,4%. O resultado mostra desaceleração em relação à alta mensal registrada em agosto, que havia sido de 0,7%.