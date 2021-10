Atraso em anúncio do Auxílio Brasil confirma improviso, diz rede de renda básica

O presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, Leandro Ferreira, disse nesta terça-feira, 19, que o atraso no anúncio do Auxílio Brasil confirma o improviso do governo Bolsonaro e seu desrespeito com a dignidade das pessoas sem renda no Brasil.



Para ele, é urgente se chegar a um caminho para o programa social do governo que atinja imediatamente quem hoje não tem recursos para sustentar seu lar. "E, infelizmente, milhões de brasileiros vivem esse desespero todos os dias", alertou.



Segundo o presidente da Rede, a previsibilidade que os mercados financeiros desejam para si deve ser garantida também aos mais pobres para que as cenas de fome que têm assustado o país não se repitam a cada semana.