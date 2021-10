B3 investe US$ 10 milhões em rodada de investimentos na Pismo

A B3 investiu US$ 10 milhões em uma rodada de investimento série B na Pismo, startup que oferece uma plataforma completa de processamento para serviços financeiros em nuvem.



A rodada, que totaliza U$108 milhões, foi liderada por SoftBank Latin American Fund, Amazon and Accel, com participação de Falabella Ventures, PruVen, Redpoint eventures e Headline, e busca acelerar a expansão global e o desenvolvimento de tecnologias líderes nos segmentos de serviços bancários, pagamentos e de infraestrutura para mercado financeiro, segundo comunicado ao mercado.



De acordo com a companhia, com esse investimento, a B3 busca aproximar ainda mais a relação com um fornecedor-chave para desenvolvimentos futuros em seus mercados. A consumação do investimento da B3 está sujeita à aprovação da CVM.



Dentre os clientes da Pismo se encontram, além da própria B3, bancos, fintechs e varejistas da América Latina, como Banco Itaú, BTG, Cora, N26 e Falabella. A plataforma da Pismo atualmente processa mais de 4 bilhões de chamadas de API mensalmente e é host de mais de 25 milhões de contas que transacionam acima de US$ 3 bilhões por mês.