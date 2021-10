Escassez no mercado de trabalho cairá com fim da pandemia, diz dirigente do Fed

Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic disse que se mantém otimista quanto ao cenário do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Ele projetou que a escassez de trabalhadores deve relaxar nos próximos meses, à medida que a pandemia de coronavírus ficar para trás.



"A maioria dos americanos quer trabalhar, mas de uma maneira que faça sentido para eles. À medida que pandemia acabar, veremos empregos voltando", afirmou o dirigente durante evento organizado pelo The Hill nesta terça-feira.



Segundo ele, a crise sanitária nos EUA ainda deixa as pessoas receosas para buscar emprego.



Bostic ainda afirmou que pelo menos 25% da lacuna de trabalhadores que não voltaram à força de trabalho está relacionada à mães que precisam cuidar de filhos abaixo de seis anos.



Para resolver a questão da escassez de oferta no emprego a longo prazo, Bostic disse que será importante em investir na especialização da força de trabalho americana e melhorar as condições aos trabalhadores.