Diretora do Fed diz crer em escalada de inflação nos EUA por tempo mais longo

Diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michelle Bowman afirmou, nesta terça-feira, 19, que acredita que a escalada recente da inflação nos Estados Unidos deve se estender por um período mais longo do que o previsto originalmente.



Em evento virtual organizado pelo Fed de Richmond, a dirigente comentou que a maior economia do planeta atravessa um período de demanda aquecida, tanto no mercado de trabalho quanto entre consumidores.



Sobre os problemas da oferta, Bowman argumentou que a política monetária não é o veículo adequado para lidar com esses desequilíbrios.



O presidente da distrital de Richmond, Thomas Barkin, que participou do evento, ressaltou que esperava uma recuperação da participação da força de trabalho, mas que isso não aconteceu.