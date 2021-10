Para OMC, acesso a vacinas é determinante para recuperação do comércio

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, disse nesta sexta-feira que o acesso a vacinas contra a covid-19 é "determinante" para o tipo de recuperação que o comércio de diferentes regiões do mundo vivencia após os choques da pandemia.



Okonjo-Iweala, que falou durante evento online do Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês), afirmou que a retomada do comércio tem sido muito forte na Ásia e também significativa na Europa e nos EUA.



Ressaltou, porém, que América do Sul, Oriente Médio e África estão ficando para trás nesse sentido.



"Não podemos ser complacentes em relação à recuperação desigual", disse Okonjo-Iweala, que assumiu o comando da OMC em fevereiro.