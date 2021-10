Casa Branca diz buscar maneiras de melhorar logística de fornecimento de energia

A secretária de imprensa dos Estados Unidos, Jen Psaki, disse que os problemas de energia no país se dão em parte pela oferta e em parte pela logística. De acordo com a porta-voz, a Casa Branca está buscando maneiras de melhorar a logística de distribuição de energia aos americanos.



"O presidente Joe Biden está muito focado nesse assunto e trabalhando sobre ele todos os dias", disse Psaki.



Ela também afirmou que o líder americano esteve "profundamente engajado" em conversas ao longo desta semana para avançar sua agenda no Congresso.



Questionada sobre a impaciência da Casa Branca para aprovação do pacote de gastos sociais e ambientais, Psaki disse que não consideraria a postura do governo como impaciência, mas sim "interesse em mover a discussão adiante".



A porta-voz pontuou que a aprovação ou não do pacote não será fator determinante para a atuação americana na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP-26, que ocorre no fim deste mês.