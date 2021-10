OCDE vê países perto de chegar a acordo sobre imposto corporativo mínimo global

O secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Mathias Cormann, afirmou nesta quarta-feira, 6, que os países estão perto de chegar a um acordo sobre o imposto corporativo mínimo global. A previsão é de que um entendimento final seja alcançado até a reunião do G-20 no final de outubro.



Em uma coletiva imprensa após o encerramento da reunião ministerial anual da OCDE, Cormann disse que as conversas sobre tributação internacional continuam.



O secretário de Estado americano, Antony Blinken, que também falou a jornalistas, defendeu a alíquota mínima de 15% que seria cobrada das empresas multinacionais, já endossada pelo G-7 e pelo G-20.



"Ainda temos trabalho a fazer, mas fizemos progresso nos últimos dias", declarou o responsável pela diplomacia dos Estados Unidos.