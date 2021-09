Powell prevê 'algum alívio' na inflação dos EUA no 1º semestre de 2022

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta quinta-feira, 30, que deve haver "algum alívio" na inflação nos Estados Unidos no primeiro semestre de 2022. Durante depoimento em comitê da Câmara dos Representantes, Powell destacou que os EUA está em uma situação difícil entre a inflação e o emprego, com aquela elevada e este ainda longe do quadro ideal.



Em sua fala, Powell chegou a qualificar o quadro na inflação como "frustrante", diante de gargalos na cadeia de produção que perduram e "parecem ainda ficar um pouco pior".



Nesse quadro, ele disse que a inflação deve ficar elevada por mais tempo do que o antes esperado.