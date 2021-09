Setor de serviços garante recuperação do emprego formal em agosto

Crescimento das admissões, superando dispensas, contou com fôlego destacado também do comérico, mas salário de ingresso caiu no país (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 4/7/21)





Brasília – A Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia divulgou, ontem, que a recuperação do mercado de trabalho avança, com a criação de 372.265 vagas formais em agosto. O saldo do emprego com carteira aponta para o 8º mês de resultado positivo, agora diferença entre 1.810.434 admissões e 1.438.169 desligamentos. A Região Sudeste foi a que gerou mais postos de trabalho, com saldo de 185.930, o que corresponde a aumento de 0,88% ante julho.





São Paulo liderou a geração de oportunidades, com 113.836 empregos, seguido de Minas Gerais, que criou 43.310 vagas. Esses estados garantiram elevação de 0,89% e 0,99% frente a julho, respectivamente. O levantamento feito com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) mostrou também que o salário médio de admissão do trabalhador com registro caiu 1,42% diante do mês anterior, e somou R$ 1.792,07.





A maior queda do vencimento ocorreu na indústria, de 2,83%, o que representou R$ 1.755,22 no contracheque inicial do trabalhador.





De acordo com o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, os dados do mercado de trabalho em agosto são muito positivos. “Os números do acumulado do ano nos entusiasmam pela esperança que abrem. A recuperação econômica que o Brasil vem tendo é extremamente sustentável”, disse.





O saldo do emprego em agosto representou 22,7% de aumento frente a julho, quando a diferença entre contratados e demitidos foi de 303 mil novos postos de trabalho. Na comparação com agosto de 2020, a performance do mês passado representou acréscimo de 53,5%.





Onyx Lorenzoni destacou a aceleração da campanha de vacinação contra a COVID-19 no país e disse que houve impacto positivo do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) sobre todos os números da economia formal. Para este ano, o governo espera atingir a meta de criação de 2,5 milhões de postos de trabalho com carteira assinada e, depois, espera “dar passos ainda maiores”, segundo o ministro. De janeiro de 2019 até o mês passado, foram abertos no país 2,924 milhões de empregos formais.





Aumento geral





A abertura líquida de empregos com carteira assinada em agosto foi novamente puxada pelo desempenho do setor de serviços no mês analisado. O setor criou 180.660 postos de trabalho, seguido pelo comércio, que abriu 77.769 oportunidades. A indústria, por sua vez, promoveu 72.694 contratações em agosto a mais que as demissões, enquanto houve saldo de 32.005 admissões líquidas na construção civil.





Na agropecuária, foram criadas 9.232 vagas no mês passado. Ainda na análise da distribuição do emprego formal por região do país, o Nordeste registrou 82.878 novos postos de trabalho, crescimento de 1,25%, e o Sul contou com saldo de 54.079 postos.





Entre os estados que se destacaram, além de São Paulo e Minas, as contratações líquidas no Rio de Janeiro resultaram em 22.960 oportunidades. As unidades federativas com menor diferença entre admissões e dispensas foram o Acre, com 346 novos postos; Roraima, 592; e Amapá, 882 vagas.





Na modalidade de trabalho intermitente, houve saldo de 11.788 empregos formais, envolvendo 5.662 estabelecimentos. Ao todo, 259 empregados contaram com mais de um contrato nessa condição. (Com Agência Brasil)