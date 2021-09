Ministério Público de Minas multa a Claro em R$ 10,7 mi

Empresa, que é líder em reclamações e já foi multada outras vezes, diz estar ''avaliando a denúncia'' (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 18/12/10)





Uma das empresas que lideram a lista de reclamações feita pelos consumidores, a Claro está na mira do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). A empresa de telefonia foi multada em R$ 10,7 milhões por descumprir o bloqueio de telemarketing estabelecido pela Lei Estadual 19.095/2010 e regulamentado pelo Decreto Estadual 46.587/14 e pela Resolução PGJ 83/14. Com base na denúncia de um cliente, o processo administrativo foi instaurado. O consumidor recebeu contatos telefônicos ofertando serviços de TV e internet, mesmo tendo efetuado o bloqueio dos números da companhia para contatos de telemarketing.





Segundo o MPMG, a empresa afirmou que havia feito acordo prévio com o cliente, pleiteando o fim da punição, mas, segundo a decisão administrativa, a empresa somente buscou regularizar sua conduta após ter sido verificada a infração. Outras 51 reclamações nos mesmos parâmetros foram registradas pela Promotoria de Defesa do Consumidor. Ainda de acordo com a decisão administrativa, a publicidade veiculada por meio de realização de marketing direto ativo, por meio de mensagens ou ligações, é questão que atinge o interesse público.





O valor da multa foi calculado com base na última receita líquida da empresa obtida pelo Ministério Público, ainda do ano de 2017. Nela, consta que a arrecadação em Minas Gerais foi de R$ 2,2 bilhões. Desde 2019, consumidores que não desejam receber chamadas ou mensagens de textos de empresas de telefonia podem se cadastrar no site.





O Ministério Público de Minas Gerais também permitiu que os clientes bloqueiem números de telefones fixos ou móveis. Depois de um mês, eles não podem ser usados pelas empresas para oferecer serviços. A exceção é se forem autorizados pelo próprio consumidor.





Em nota, a defesa da Claro diz que tomou ciência dos fatos recentemente: “A Claro informa que já foi notificada e está avaliando os termos da denúncia do Ministério Público/Procon de Minas Gerais”. A empresa não disse se vai recorrer ou recolher R$ 9,6 milhões à conta do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Em 2013 e 2019, a companhia já havia recebido multas nos valores de R$ 835 mil e R$ 427,7 mil, respectivamente, por irregularidades na relação com o consumidor.





Reclamações





Levantamento feito pelo site Reclame aqui mostra que a Claro teve mais de 67 mil registros de reclamações em 2021. A maioria refere-se a cobranças indevidas (40,7%). Outros problemas (34,4%), cancelamento (11,13%), mau atendimento (8,62%) e planos e tarifas (7,7%) também foram relatados pelos clientes. A maioria das reclamações se refere aos planos de telefonia celular.





País é o 3º em uso de redes sociais

Estudo divulgado pela plataforma Cupom Válido, que reuniu dados da Hootsuite e WeAreSocial, mostra que o Brasil é o terceiro país no mundo que mais usa redes sociais. De acordo com o estudo, os brasileiros ficam, em média 3h42min por dia conectados, ficando atrás somente das Filipinas (4h15min) e Colômbia (3h45min). O top 10 divulgado pela Cupom Válido conta com outros países em desenvolvimento, como Quênia (3h42min), Nigéria (3h41min), África do Sul (3h32min), México (3h27min), Argentina (3h22min), Indonésia (3h14min) e Gana (3h08min).





O levantamento também aponta que a faixa etária que mais acessa as redes no Brasil é entre 16 e 24 anos. Mais de 92% dos usuários desse público utilizam redes sociais pelo menos uma vez ao mês. O Brasil conta com mais de 150 milhões de usuários, 70,3% de sua população. O Sudeste aparece como a região com a maior taxa, cerca de 78% dos usuários utilizam redes sociais.





Em relação ao tempo gasto na internet com trabalho e lazer, o Brasil toma o segundo lugar da Colômbia, com média de 10h08min conectado. Mais uma vez, Filipinas aparece em primeiro lugar, com 10h56min ligado na grande rede. Do total, 4h51min do acesso é via computador, e 5h17min via smartphone. A tendência mostra um forte crescimento do uso de internet via smartphones:37,7% das pessoas utilizavam a internet pelo smartphone, e atualmente mais da metade (52,8%) utilizam esse meio.





No Brasil, o estudo aponta que a rede mais acessada pelos usuários é o YouTube, com 96,4%. Em seguida, vêm WhatasApp (91,7%), Facebook (89,8%) e Instagram (86,3%). Os recém-criados Tik Tok e Telegram aparecem mais abaixo, com 47,9% e 29,4%, respectivamente. A grande maioria dos usuários utiliza as redes sociais para se manter atualizada com as notícias e novos acontecimentos (36,5%), encontrar conteúdo engraçado ou de entretenimento (35%) e preencher o tempo livre (34,4%).